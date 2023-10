NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in OraSure Technologies angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in OraSure Technologies-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades OraSure Technologies-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,13 USD wert. Bei einem OraSure Technologies-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 707,714 OraSure Technologies-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 217,98 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Papiers am 05.10.2023 auf 5,96 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -57,82 Prozent.

Zuletzt verbuchte OraSure Technologies einen Börsenwert von 432,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at