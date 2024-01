NASDAQ Composite Index-Titel Perficient-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Perficient-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 05.01.2021 wurden Perficient-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Perficient-Papier bei 46,91 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 213,174 Perficient-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 020,68 USD, da sich der Wert einer Perficient-Aktie am 04.01.2024 auf 61,08 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 30,21 Prozent.

Am Markt war Perficient jüngst 2,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at