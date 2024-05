NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen PetMed Express-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das PetMed Express-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der PetMed Express-Anteile betrug an diesem Tag 13,32 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,508 PetMed Express-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.05.2024 gerechnet (4,08 USD), wäre die Investition nun 30,63 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -69,37 Prozent.

Der PetMed Express-Wert an der Börse wurde auf 86,56 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at