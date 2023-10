NASDAQ Composite Index-Titel Petroleum Geo-Services ASA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Petroleum Geo-Services ASA von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Petroleum Geo-Services ASA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Petroleum Geo-Services ASA-Aktie via Börse OSL ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,62 NOK. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 NOK in den Konzern investierten, besitzen nun 38,183 Petroleum Geo-Services ASA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 348,53 NOK, da sich der Wert einer Petroleum Geo-Services ASA-Aktie am 19.10.2023 auf 9,13 NOK belief. Damit hätte sich die Investition um 248,53 Prozent vermehrt.

Petroleum Geo-Services ASA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,87 Mrd. NOK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at