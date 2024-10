NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Prosperity Bancshares-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 51,68 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,935 Prosperity Bancshares-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 72,63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 140,54 USD wert. Das entspricht einem Plus von 40,54 Prozent.

Prosperity Bancshares wurde am Markt mit 6,92 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at