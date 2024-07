NASDAQ Composite Index-Titel QC-Aktie: So viel hätte eine Investition in QC von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in QC-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NASO Handel mit der QC-Aktie statt. Zum Handelsende stand die QC-Aktie an diesem Tag bei 0,56 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die QC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17 857,143 QC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der QC-Aktie auf 0,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 571,43 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -14,29 Prozent.

QC wurde am Markt mit 6,94 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at