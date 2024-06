NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Repligen von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Repligen-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Repligen-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 157,46 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Repligen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 63,508 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Repligen-Papiere wären am 17.06.2024 7 897,24 USD wert, da der Schlussstand 124,35 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 21,03 Prozent verkleinert.

Am Markt war Repligen jüngst 7,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at