NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Richardson Electronics-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Richardson Electronics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Richardson Electronics-Aktie bei 8,01 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12,484 Richardson Electronics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,94 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 26.07.2024 auf 12,01 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +49,94 Prozent.

Richardson Electronics war somit zuletzt am Markt 168,28 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at