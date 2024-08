NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Silicon Laboratories von vor einem Jahr verloren

Am 27.08.2023 wurden Silicon Laboratories-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 130,88 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hat, hat nun 7,641 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 906,63 USD, da sich der Wert eines Silicon Laboratories-Anteils am 26.08.2024 auf 118,66 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 906,63 USD entspricht einer negativen Performance von 9,34 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Silicon Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 3,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

