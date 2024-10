NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Snap-On-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 157,52 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 63,484 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 809,42 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Papiers am 17.10.2024 auf 327,79 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 108,09 Prozent zugenommen.

Snap-On erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at