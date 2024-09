NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel hätte eine Investition in Snap-On von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Snap-On-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Snap-On-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Snap-On-Papier bei 262,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,095 Snap-On-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Snap-On-Anteile wären am 05.09.2024 10 365,33 USD wert, da der Schlussstand 272,09 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,65 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Snap-On bezifferte sich zuletzt auf 14,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at