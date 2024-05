NASDAQ Composite Index-Titel Taro Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Taro Pharmaceutical Industries-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Taro Pharmaceutical Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Taro Pharmaceutical Industries-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25,20 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,968 Taro Pharmaceutical Industries-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.04.2024 168,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,40 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 168,25 USD entspricht einer Performance von +68,25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Taro Pharmaceutical Industries bezifferte sich zuletzt auf 1,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at