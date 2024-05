NASDAQ Composite Index-Titel Taro Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Taro Pharmaceutical Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Taro Pharmaceutical Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Taro Pharmaceutical Industries-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Taro Pharmaceutical Industries-Aktie betrug an diesem Tag 75,10 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Taro Pharmaceutical Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 13,316 Taro Pharmaceutical Industries-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 565,25 USD, da sich der Wert einer Taro Pharmaceutical Industries-Aktie am 03.05.2024 auf 42,45 USD belief. Mit einer Performance von -43,48 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Taro Pharmaceutical Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 1,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at