NASDAQ Composite Index-Titel USCorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes USCorp-Investment eingefahren

Vor 3 Jahren wurden USCorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NASO gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die USCorp-Aktie bei 0,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die USCorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 666 666,667 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.09.2023 800,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,00 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 800,00 USD, was einer negativen Performance von 20,00 Prozent entspricht.

USCorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 717689,817003 USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at