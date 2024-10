NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (A)-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STO Handel mit der Volvo (A)-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Volvo (A)-Aktie an diesem Tag 200,80 SEK wert. Hätte ein Anleger 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die Volvo (A)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 49,801 Volvo (A)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 271,00 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 496,02 SEK wert. Damit beträgt die Performance des Investments +34,96 Prozent.

Der Börsenwert von Volvo (A) belief sich jüngst auf 551,02 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at