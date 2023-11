NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 02.11.2018 wurden Abbott Laboratories-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 70,19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,247 Abbott Laboratories-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 353,61 USD, da sich der Wert eines Abbott Laboratories-Papiers am 01.11.2023 auf 95,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +35,36 Prozent.

Der Marktwert von Abbott Laboratories betrug jüngst 164,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at