NASDAQ Composite Index-Wert Agenus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Agenus von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Agenus eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Agenus-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,74 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Agenus-Aktie investiert hat, hat nun 365,086 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Agenus-Anteile wären am 12.12.2023 292,07 USD wert, da der Schlussstand 0,80 USD betrug. Damit wäre die Investition 70,79 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Agenus einen Börsenwert von 259,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at