NASDAQ Composite Index-Wert American Bio Medica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Bio Medica von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen American Bio Medica-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurden American Bio Medica-Anteile via Börse NASO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die American Bio Medica-Anteile bei 0,15 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die American Bio Medica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 666,667 Anteilen. Die gehaltenen American Bio Medica-Papiere wären am 02.11.2023 0,40 USD wert, da der Schlussstand 0,00 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 99,60 Prozent verringert.

American Bio Medica wurde am Markt mit 28802,449444 USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

