NASDAQ Composite Index-Wert American Bio Medica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Bio Medica von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in American Bio Medica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden American Bio Medica-Anteile via Börse NASO gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 0,15 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 66 666,667 American Bio Medica-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen American Bio Medica-Aktien wären am 05.03.2024 13,33 USD wert, da der Schlussstand 0,00 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 99,87 Prozent.

Alle American Bio Medica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9603,870489 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at