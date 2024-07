NASDAQ Composite Index-Wert American Software A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Software A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in American Software A-Aktien verdienen können.

Am 17.07.2014 wurde die American Software A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,31 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 074,114 American Software A-Papiere. Die gehaltenen American Software A-Papiere wären am 16.07.2024 10 698,17 USD wert, da der Schlussstand 9,96 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 6,98 Prozent.

Zuletzt verbuchte American Software A einen Börsenwert von 320,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at