NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Americas Car-Mart-Investment verlieren können.

Die Americas Car-Mart-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Americas Car-Mart-Anteile bei 92,68 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10,790 Americas Car-Mart-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 506,69 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Papiers am 11.09.2024 auf 46,96 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49,33 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Americas Car-Mart einen Börsenwert von 322,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at