Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Letztendlich zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ Composite fiel im NASDAQ-Handel letztendlich um 2,61 Prozent auf 18 069,26 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1,88 Prozent auf 18 204,53 Punkte an der Kurstafel, nach 18 552,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 17 980,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 439,24 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 4,51 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.02.2025, bei 19 791,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19 859,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 031,54 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Minus von 6,28 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 20 118,61 Punkte. Bei 17 956,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 15,93 Prozent auf 44,47 USD), Sangamo Therapeutics (+ 14,30 Prozent auf 1,00 USD), Donegal Group B (+ 8,64 Prozent auf 15,60 USD), Nissan Motor (+ 7,55 Prozent auf 2,87 USD) und MarketAxess (+ 5,26 Prozent auf 206,15 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Methode Electronics (-28,92 Prozent auf 6,98 USD), Innodata (-13,92 Prozent auf 46,31 USD), Microvision (-10,98 Prozent auf 1,18 USD), FreightCar America (-10,25 Prozent auf 7,09 USD) und CIENA (-9,06 Prozent auf 68,43 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 71 359 811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,278 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at