NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amkor Technology-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Amkor Technology-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Amkor Technology-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,76 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Amkor Technology-Aktie investierten, hätten nun 10,246 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 312,50 USD, da sich der Wert einer Amkor Technology-Aktie am 04.10.2024 auf 30,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 212,50 Prozent vermehrt.

Der Amkor Technology-Wert an der Börse wurde auf 7,52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at