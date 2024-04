NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amtech Systems von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Amtech Systems-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Amtech Systems-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,00 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amtech Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 909,091 Amtech Systems-Anteilen. Die gehaltenen Amtech Systems-Anteile wären am 17.04.2024 4 318,18 USD wert, da der Schlussstand 4,75 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 56,82 Prozent.

Der Amtech Systems-Wert an der Börse wurde auf 68,45 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at