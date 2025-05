NASDAQ Composite Index-Wert ANSYS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ANSYS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden ANSYS-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 272,67 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,667 ANSYS-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.05.2025 1 205,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 328,76 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 205,71 USD entspricht einer Performance von +20,57 Prozent.

ANSYS wurde am Markt mit 28,98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at