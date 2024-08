NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr abgeworfen

Am 06.08.2023 wurden Associated Banc-Corp-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 18,79 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 532,198 Associated Banc-Corp-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Aktie auf 20,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 755,72 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,56 Prozent angezogen.

Associated Banc-Corp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at