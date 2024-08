NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astro-Med von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Astro-Med-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 22.08.2014 wurde das Astro-Med-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,14 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 7,610 Astro-Med-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Astro-Med-Aktie auf 14,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,39 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 13,39 Prozent vermehrt.

Am Markt war Astro-Med jüngst 106,00 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

