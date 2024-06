NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Baiducom von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Baiducom-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 03.06.2023 wurden Baiducom-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Baiducom-Papier bei 133,45 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 74,934 Baiducom-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 283,63 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Papiers am 31.05.2024 auf 97,20 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 27,16 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

