NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barrett Business Services-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 05.08.2023 wurden Barrett Business Services-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 23,31 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Barrett Business Services-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,290 Barrett Business Services-Anteilen. Die gehaltenen Barrett Business Services-Anteile wären am 02.08.2024 153,64 USD wert, da der Schlussstand 35,81 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 153,64 USD entspricht einer Performance von +53,64 Prozent.

Barrett Business Services wurde am Markt mit 940,80 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at