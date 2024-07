NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Capital City Bank Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 03.07.2023 wurden Capital City Bank Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30,97 USD. Bei einem Capital City Bank Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 322,893 Capital City Bank Group-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2024 gerechnet (28,26 USD), wäre das Investment nun 9 124,96 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 8,75 Prozent vermindert.

Alle Capital City Bank Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 477,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

