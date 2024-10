NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cerus-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Cerus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4,41 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Cerus-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 267,574 Cerus-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,80 USD gerechnet, wäre die Investition nun 4 081,63 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -59,18 Prozent.

Der Marktwert von Cerus betrug jüngst 350,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at