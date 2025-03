Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende fester

Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1,41 Prozent stärker bei 17 750,79 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,491 Prozent höher bei 17 590,12 Punkten, nach 17 504,12 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 17 533,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 917,54 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,159 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.02.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 20 056,25 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19 372,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 166,79 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Minus von 7,94 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 20 118,61 Punkte. Bei 17 238,24 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Dorel Industries (+ 10,48 Prozent auf 1,73 USD), Microvision (+ 7,81 Prozent auf 1,38 USD), Strategy (+ 7,43 Prozent auf 304,23 USD), Cerus (+ 6,99 Prozent auf 1,53 USD) und IMAX (+ 6,53 Prozent auf 25,93 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Intel (-6,94 Prozent auf 24,12 USD), Baiducom (-4,17 Prozent auf 98,24 USD), Cognex (-3,49 Prozent auf 31,21 USD), Werner Enterprises (-2,98 Prozent auf 29,34 USD) und Computer Programs and Systems (-2,97 Prozent auf 27,13 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 61 017 102 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,948 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

