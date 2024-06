NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von Columbia Sportswear

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear am 30.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 1,20 USD je Aktie vereinbart. Die Dividende verharrt damit gemäß der Dividendenhistorie auf dem Vorjahreswert. 73,44 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung von Columbia Sportswear hat sich somit im Vorjahresvergleich um 2,18 Prozent verringert.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Der Columbia Sportswear-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 83,82 USD aus dem NASDAQ-Handel. Die Dividendenrendite für das Jahr 2023 beträgt 1,51 Prozent. Die Dividendenrendite vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,37 Prozent betrug.

Reale Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Columbia Sportswear via NASDAQ um 10,62 Prozent reduziert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -5,07 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Columbia Sportswear-Aktienkurs.

Dividendenprognose von Columbia Sportswear

Für das Jahr 2024 prognostizieren Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 1,19 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,42 Prozent sinken.

Basisdaten von Columbia Sportswear

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Columbia Sportswear beläuft sich aktuell auf 4,920 Mrd. USD. Columbia Sportswear besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,43. Der Umsatz von Columbia Sportswear belief sich in 2023 auf 3,487 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 4,11 USD.

Redaktion finanzen.at