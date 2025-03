NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerce Bancshares-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Commerce Bancshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Commerce Bancshares-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26,20 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,817 Commerce Bancshares-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.03.2025 231,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60,71 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 131,70 Prozent.

Alle Commerce Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at