NASDAQ Composite Index-Wert Computer Programs and Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Computer Programs and Systems von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurden Computer Programs and Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Computer Programs and Systems-Anteile bei 28,89 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Computer Programs and Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 346,141 Anteilen. Die gehaltenen Computer Programs and Systems-Papiere wären am 12.01.2024 3 243,34 USD wert, da der Schlussstand 9,37 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67,57 Prozent verringert.

Computer Programs and Systems wurde am Markt mit 135,69 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at