NASDAQ Composite Index-Wert CSG Systems International-Aktie: So viel hätte eine Investition in CSG Systems International von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in CSG Systems International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem CSG Systems International-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das CSG Systems International-Papier an diesem Tag bei 63,33 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die CSG Systems International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 157,903 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 48,36 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 636,19 USD wert. Damit wäre die Investition um 23,64 Prozent gesunken.

CSG Systems International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at