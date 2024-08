NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Daktronics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Daktronics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Daktronics-Anteile letztlich bei 7,02 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1 424,501 Daktronics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 21 737,89 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 21 737,89 USD entspricht einer Performance von +117,38 Prozent.

Am Markt war Daktronics jüngst 703,49 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at