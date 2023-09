NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe DENTSPLY SIRONA-Investition eingebracht

Bei einem frühen DENTSPLY SIRONA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden DENTSPLY SIRONA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das DENTSPLY SIRONA-Papier bei 43,39 USD. Bei einem DENTSPLY SIRONA-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,305 DENTSPLY SIRONA-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 79,72 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Papiers am 26.09.2023 auf 34,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 20,28 Prozent.

Der DENTSPLY SIRONA-Wert an der Börse wurde auf 7,20 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

