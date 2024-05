NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet East West Bancorp Anlegern eine Freude

Investoren aufpasst: So hoch fällt die East West Bancorp-Dividendenzahlung aus.

Für das Jahr 2023 wurde im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp am 24.05.2024 eine Dividende in Höhe von 1,92 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 20,00 Prozent. 274,55 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 20,22 Prozent gestiegen.

East West Bancorp-Ausschüttungsrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte das East West Bancorp-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 73,79 USD. East West Bancorp weist für 2023 eine Dividendenrendite von 2,67 Prozent auf. Damit zog die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 2,43 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der East West Bancorp-Aktienkurs via NASDAQ um 1,32 Prozent gesunken. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 7,74 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von East West Bancorp

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 2,18 USD aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 2,96 Prozent bedeuten.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie East West Bancorp

East West Bancorp ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 10,260 Mrd. USD. Das KGV von East West Bancorp beläuft sich aktuell auf 8,79. Im Jahr 2023 erwirtschaftete East West Bancorp einen Umsatz von 3,916 Mrd.USD sowie ein EPS von 8,23 USD.

Redaktion finanzen.at