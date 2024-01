NASDAQ Composite Index-Wert EMCORE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EMCORE von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der EMCORE-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,64 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in EMCORE-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 215,517 EMCORE-Aktien. Die gehaltenen EMCORE-Aktien wären am 03.01.2024 106,68 USD wert, da der Schlussstand 0,50 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 89,33 Prozent.

Alle EMCORE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at