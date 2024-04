NASDAQ Composite Index-Wert Encore Wire-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Encore Wire von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Encore Wire-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Encore Wire-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Encore Wire-Papier letztlich bei 68,96 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Encore Wire-Aktie investiert hat, hat nun 1,450 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 378,64 USD, da sich der Wert eines Encore Wire-Papiers am 09.04.2024 auf 261,11 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 278,64 Prozent erhöht.

Encore Wire war somit zuletzt am Markt 4,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at