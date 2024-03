NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Expeditors International of Washington eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Expeditors International of Washington-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 104,90 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 95,329 Expeditors International of Washington-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 557,67 USD, da sich der Wert einer Expeditors International of Washington-Aktie am 27.03.2024 auf 121,24 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 15,58 Prozent vermehrt.

Der Expeditors International of Washington-Wert an der Börse wurde auf 17,26 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at