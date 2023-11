NASDAQ Composite Index-Wert FARO Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein FARO Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

FARO Technologies-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 34,33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 291,290 FARO Technologies-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,04 USD gerechnet, wäre die Investition nun 4 963,59 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 50,36 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete FARO Technologies eine Marktkapitalisierung von 322,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at