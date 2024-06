NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: Über diese Dividende können sich Garmin-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Garmin am 07.06.2024 wurde für das Jahr 2023 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2,92 USD beschlossen. Damit wurde die Garmin-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,10 Prozent angezogen. 558,77 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. So fiel die Garmin- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 17,72 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Heute wird der Garmin-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Garmin-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Für das Jahr 2023 weist das Garmin-Papier eine Dividendenrendite von 2,27 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 3,10 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Garmin-Aktienkurs im -Handel konstant. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Garmin-Kurs haben sich nahezu identisch entwickelt.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Garmin

Für 2024 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 3,02 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,85 Prozent nachlassen.

Hauptdaten von Garmin

Garmin ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 31,332 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Garmin beläuft sich aktuell auf 19,14. Der Umsatz von Garmin betrug in 2023 5,228 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 6,74 USD.

Redaktion finanzen.at