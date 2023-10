NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Glacier Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 37,13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,693 Glacier Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.10.2023 79,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,38 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 79,13 USD entspricht einer negativen Performance von 20,87 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Glacier Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 3,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at