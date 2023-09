NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Gladstone Commercial-Investment eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Gladstone Commercial-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Gladstone Commercial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Gladstone Commercial-Aktie an diesem Tag 18,55 USD wert. Bei einem Gladstone Commercial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 53,908 Gladstone Commercial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.09.2023 auf 13,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 712,13 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28,79 Prozent.

Der Marktwert von Gladstone Commercial betrug jüngst 537,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at