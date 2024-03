NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Grupo Financiero Galicia-Aktien gewesen.

Am 26.03.2021 wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Grupo Financiero Galicia-Papier an diesem Tag 7,65 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,072 Grupo Financiero Galicia-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers auf 26,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 341,83 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 241,83 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at