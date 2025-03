NASDAQ Composite Index-Wert Intevac-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intevac von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Intevac gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Intevac-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Intevac-Papier bei 5,52 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Intevac-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 811,594 Anteilen. Die gehaltenen Intevac-Papiere wären am 06.03.2025 7 300,72 USD wert, da der Schlussstand 4,03 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,99 Prozent verringert.

Der Intevac-Wert an der Börse wurde auf 109,67 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at