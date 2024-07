NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lancaster Colony von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Lancaster Colony eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.07.2019 wurde die Lancaster Colony-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 147,99 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investierten, hätten nun 6,757 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Lancaster Colony-Papiere wären am 15.07.2024 1 255,96 USD wert, da der Schlussstand 185,87 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,60 Prozent gesteigert.

Alle Lancaster Colony-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at