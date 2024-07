NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landstar System von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Landstar System-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Landstar System-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 67,23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 148,743 Landstar System-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 189,92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 28 249,29 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 182,49 Prozent vermehrt.

Der Landstar System-Wert an der Börse wurde auf 6,58 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at